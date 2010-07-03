Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

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В Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом "Интерфаксу" сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

По ее словам, возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава рассказала, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".

После этого мать заказала лекарство по интернету. Когда женщина пришла забирать посылку, к ней подошли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

Затем ее допрашивали пять часов, а посылку с лекарством конфисковали. Позже домой к женщине приехали с обыском и изъяли системный блок от компьютера.

"Сотрудники ... говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут", – рассказала директор фонда.

"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России.

18 июля полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали в аналогичной ситуации с лекарствами для больного сына.