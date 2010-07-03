Против матери неизлечимо больного ребенка уголовное дело возбуждать не будут

21:02
21:02
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Фото: facebook.com/lida.moniava
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали с лекарствами для ее больного сына. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Из таможенных органов в ГУ МВД России по Москве поступил материал проверки по факту задержания в почтовом отделении сотрудниками таможни женщины в момент получения ею посылки, содержащей лекарственные препараты. Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со статьей 145 УПК РФ", – сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
Материалы проверки решено вернуть в Московскую таможню.
Накануне в Центральном таможенном управлении заявили, что готовят материалы дела для передачи в МВД и прокуратуру.
Выяснилось, что мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство было изъято.
Ранее заместитель директора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава рассказала, что Елену Боголюбову задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум". Этот препарат купить в России невозможно.
У мальчика болезнь Баттена: он не может говорить, ходить, а также страдает от сильных судорог.
В московском главке МВД заявили, что не участвовали в задержании женщины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
В Минздраве заявили, что лечащий врач не назначал ребенку "Фризиум".
Мать мальчика Елена Боголюбова заказала лекарство через интернет. По ее словам, семья долго подбирала лекарство, и именно этот препарат ребенку посоветовали врачи.
В Минздраве заявили, что неизлечимо больному ребенку не назначали "Фризиум"
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