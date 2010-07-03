Прокуратура отменила дело о покупке лекарства для ребенка-инвалида

17:49
17:49
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Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного лекарства "Фризиум", содержащего психотропные вещества. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства)", – цитирует его Агентство "Москва".
Материалы проверки направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, она будет проводиться под контролем Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Накануне сообщалось, что прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела о ввозе из-за рубежа лекарства с психотропными веществами для своего тяжелобольного ребенка.
В июле произошла аналогичная ситуация: мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство изъяли, женщину задержали.
В столичном главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаем.
"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России. В Минздраве намерены оценить эффективность этого препарата. Вопросами оборота сильнодействующих средств и психотропных веществ занимается Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.
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