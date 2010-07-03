Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка

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Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства с психотропными веществами для своего тяжелобольного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

Представитель прокуратуры рассказала, что из-за возбуждения дела по факту приобретения зарубежных лекарств, в которых присутствуют психотропные вещества, Московской межрегиональной транспортной прокуратуре поручено заняться изучением материалов дела.

Она также добавила, что будут рассмотрены всевозможные причины, из-за которых женщина не смогла приобрести лекарство в законном порядке. По словам Коротковой, ситуацию держит на контроле Генпрокуратура России.

Ранее стало известно, что в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

Она уточнила, что было возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава пояснила, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".

В июле произошла аналогичная ситуация. Мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Препарат изъяли, женщину задержали.

В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаем.

"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России. В Минздраве намерены оценить эффективность этого препарата.

