В России увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло более чем на 600 тысяч человек за последние пять лет, пишет RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Уточняется, что в 2013 году в стране зарегистрировали 1,4 миллиона пациентов с этим недугом, а в 2018-м – уже более 2 миллионов.
Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Алтайском крае – 5566,9 случая на 100 тысяч населения. Далее в списке идут Курганская область (2711,4 случая), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Наиболее благоприятная ситуация зафиксирована в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тысяч населения.
Ранее Минздрав поделился данными о заболеваемости вирусным гепатитом в регионах страны. Первое место занял Чукотский автономный округ – на конец 2018 года уровень заболеваемости там составил 3546,2 случая на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Магаданская область (2068,8), на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (1863).
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