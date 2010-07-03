Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Минздраве заявили об увеличении числа больных сахарным диабетом на 23% за последние пять лет, сообщает RT.
Если в 2013 году в России проживали 3,9 миллиона человек с сахарным диабетом, то по итогам 2018 года их численность составила 4,8 миллиона человек. Антирейтинг регионов с самым высоким уровнем заболеваемости возглавляет Псковская область – 4,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения.
Высокий уровень заболеваемости отмечен в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тысячи), в Карелии (4,4) и Орловской области (4,3). Меньше всего заболевших проживали в Дагестане – 1,1 тысячи случаев сахарного диабета на 100 тысяч населения.
Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова отмечает, что болезнь в большей степени связана с избыточным весом, инсулинорезистентностью и неправильным образом жизни (переедание, отказ от спорта и другое).
"Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов", – объяснила Гончарова. По словам специалиста, сейчас в России диагностика сахарного диабета находится на достойном уровне, но не все ответственно относятся к своему здоровью.
Эксперты Минздрава утверждают, что наличие узкой талии снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин", – отмечают медики.
Россиянам рекомендуют отказаться от курения, ежедневно употреблять 500 граммов овощей и фруктов, 30 минут в день тратить на спорт и есть не более пяти граммов соли в сутки. Это позволит снизить риск развития инфаркта или инсульта.
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