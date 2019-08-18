Как следовать принципам ЗОЖ каждый день: 4 простых правила

Несмотря на повальную моду, для многих три простые буквы – ЗОЖ – это до сих пор что-то нереальное в повседневной жизни. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский четырьмя правилами доказывает, почему это не так.

Здоровый образ жизни, или ЗОЖ, – понятие, знакомое абсолютно каждому. Так же, как и сравнительно новый, но уже крепко засевший в головах термин "фитнес". Так что это за понятия и что они в себя включают?

ЗОЖ – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Главным критерием, определяющим ЗОЖ, является отказ от вредных привычек (в первую очередь, курения и алкоголя, причем адепты ЗОЖ настаивают на полном отказе от любых алкогольных напитков, даже некрепких). Обязательной составляющей является сбалансированное, правильное питание, или ПП, – здесь важно отказаться от продуктов из ресторанов фастфуда, жареной, соленой и излишне жирной пищи. Также важно придерживаться определенного режима приема пищи, а не есть как попало.

Нельзя забывать о таких критериях, как нормальный, регулярный сон, стабильный отпуск два раза в год, прогулки на свежем воздухе и минимизация стрессового воздействия на работе и в повседневной жизни. Нужно помнить, что регулярный медицинский осмотр тоже является обязательной составляющей сторонников ЗОЖ, чтобы своевременно предупредить любую возможную патологию. Ну и, конечно, умеренное количество физических нагрузок также является важной составляющей этого великолепия.

Живя в ритме мегаполиса, достаточно сложно организовать такие идеальные условия. Но это и не повод полностью игнорировать ряд принципов ЗОЖ, ведь сохранение здоровья, активности, повышенной работоспособности и стрессоустойчивости – это важнейшие факторы абсолютно для любого человека (если он хочет просто хорошо себя чувствовать).



Тогда с чего начать, особенно, если вел нездоровый образ жизни годами?

Пройдите полную диспансеризацию, особенно, если вы много лет курите или у вас лишний вес. Курение сказывается не только на работе легких, но и на деятельности сердечно-сосудистой системы, поэтому важно исключить любые проблемы, связанные именно с этой привычкой. Избыток веса тела – это не только эстетическая проблема, но еще и целый букет возможных проблем со здоровьем: повышенный холестерин, гипертония, проблемы с печенью (ожирение), одышка, сахарный диабет, храп и задержки дыхания во время сна (апноэ).

Если медицинский осмотр выявит ту или иную патологию, то причин использовать принципы ЗОЖ станет гораздо больше. Более того, именного благодаря этим принципам ряд выявленных проблем со здоровьем можно устранить без использования медикаментов (правда, не все, и это зависит от формы развития болезни).

Чем старше мы становимся, тем выше наша потребность в улучшении качества и продолжительности жизни. Поэтому попробуйте интегрировать в вашу жизнь следующие пункты:

– если вы курите, постарайтесь в полтора-два раза снизить количество сигарет в сутки – это значительно улучшит общую выносливость и работоспособность за счет лучшей вентиляции легких, а также снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если вы приняли решение бросить курить вообще, то делайте это постепенно, ведь вредные привычки тем и плохи, что отказ от них может вызвать резкий "срыв" (приобретете новые либо вернетесь к старым);

– старайтесь спать не меньше восьми часов. Недосып – одна из основных проблем современного жителя мегаполиса. А ведь именно это влияет на наше здоровье в целом. Из-за нехватки сна снижается уровень многих гормонов, угнетается работа нервной системы, плюс недосып влияет на набор лишнего веса;

– правильное питание. Еда – важная составляющая нашей жизни. Когда ты в состоянии аврала, поесть правильно или хотя бы вовремя – это что-то из области фантастики. Именно по этой причине многие компенсируют нехватку питания обильными вечерними ужинами. Как правило, такой рацион приводит к ожирению. Более того, отсутствие сбалансированного питания сказывается на здоровье в целом, так как ваш организм недополучает нужное количество витаминов, макро- и микроэлементов. И здесь нужно приложить определенные усилия, чтобы исправить ситуацию.

Утром нужно отдавать предпочтение так называемым "сложным углеводам" – это каши, крупы, цельнозерновой хлеб, яйца (но с овощами). В кашу всегда можно добавить фрукты (а не варенье), а вот от напитков с сахаром нужно отказаться раз и навсегда.

Во-вторых, в течение дня обязательно находите время для приемов пищи, но вам нужно не набивать желудок, а есть понемногу. Например, один бизнес-ланч – это не один, а два приема пищи. Суп и салат – в одно время, а вот второе блюдо можно взять с собой на работу и съесть часа через три. Это позволит не перегружать пищеварительную систему, а частые и малые приемы пищи ускорят метаболизм, что положительно скажется на похудении (если вы страдаете от лишнего веса).

В-третьих, избегайте перекусов в виде печенек, тортов, пиццы и тем более продуктов из ресторанов быстрого питания. Всегда на работу можно взять бутылку кефира, йогурта, ряженки, а также смесь сухофруктов или свежие фрукты. И не забывайте в день употреблять полтора-два литра чистой питьевой воды без газов и красителей – вода необходима для нормального протекания всех процессов в организме;

– умеренные физические нагрузки. Это не только способ борьбы с лишним весом или работа над фигурой. Это, в первую очередь, профилактика проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, снижение риска таких болезней, как гипертония, ишемия, инфаркт и инсульт, а также диабет и ожирение как разновидность патологии увеличения лишнего веса. Базовый минимум тренировок в неделю – это два раза по 45-60 минут.

А что касается термина "фитнес", то его значение полностью идентично российскому ЗОЖу и преследует точно такие же цели и задачи. Просто фитнес, в первую очередь, ассоциируется с физическими нагрузками, ибо именно они являются основой направления. Не зря в английском языке есть выражение to be fit, что переводится как "быть в форме". Ну а выводы делайте сами.