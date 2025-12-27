Аэропорт Внуково перешел на усиленный режим работы на фоне ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", – напомнили в пресс-службе.

Уточняется, что в терминале аэрогавани проводят активную работу для предоставления услуг пассажирам, которые ожидают своего вылета. Кроме того, во Внукове оборудованы игровые пространства для детей, действуют комната матери и ребенка, а также медпункт. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с федеральным законодательством в зависимости от времени ожидания.

"Оперативно отслеживать статус своего рейса можно через колл-центры авиаперевозчиков или в режиме реального времени через чат-бот", – указали в пресс-службе.

Кроме того, пассажиры аэропорта Шереметьево также обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Также граждан призвали быть готовыми к увеличенному времени обслуживания и к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

"Ситуация в пассажирских терминалах спокойная", – добавили в Шереметьеве.

Всего в период с 17:00 по 19:30 службы аэропорта обеспечили прилет 19 рейсов и вылет еще 24. При этом 2 рейса были отменены, еще 3 приняты в качестве запасного аэродрома, а 14 ушли на запасной аэродром. В аэрогавани заявили, что рейсов, задержанных на вылет более 2 часов, нет.

По данным РИА Новости, всего в аэропортах Внуково и Шереметьево задерживаются свыше 50 рейсов. В частности, в обоих воздушных гаванях были отменены 10 рейсов. Но большая их часть приходится на Внуково.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Внуково вечером субботы, 27 декабря. Сначала воздушная гавань отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, но затем аэропорт был временно закрыт на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, временные ограничения действуют в столичном аэропорту Шереметьево. Из-за этого не исключены корректировки в расписании части рейсов. Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действуют на фоне попыток украинских БПЛА атаковать российскую столицу. Всего с вечера субботы над московским регионом удалось ликвидировать 26 вражеских БПЛА.

