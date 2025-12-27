27 декабря, 19:16Мэр Москвы
Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Украинские БПЛА пытаются атаковать российскую столицу с вечера субботы, 27 декабря. Над столичным регионом за вечер удалось ликвидировать 24 вражеских дронов.
Для обеспечения безопасности полетов в столичном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.