Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной БПЛА на подлете к Москве. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, указал мэр столицы.

Украинские беспилотники пытаются атаковать российскую столицу с вечера субботы, 27 декабря. За это время над московским регионом удалось ликвидировать 26 вражеских БПЛА.

На фоне атаки в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В это же время аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

