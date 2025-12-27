Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указал градоначальник.

Вражеские БПЛА предпринимают попытки атаковать Москву с вечера субботы, 27 декабря. Над столичным регионом за это время удалось ликвидировать 25 вражеских дронов.

Для обеспечения безопасности полетов в столичном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

