17 февраля, 19:24

Общество

Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Башкиров

Фото: телеграм-канал "Писцов Евгений"

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров. Он скончался в возрасте 99 лет, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

"Не стало ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Башкирова. <...> Выражаю глубочайшие соболезнования семье Виктора Васильевича", – написал он в своем телеграм-канале.

Церемония прощания запланирована на 19 февраля.

Башкиров родился 30 сентября 1926 года в городе Березовский. В армию был призван в 1943 году. Службу начал проходить в качестве связиста в 53-м отдельном полку связи, а с мая 1944-го был переведен в 39-й отдельный батальон связи на первом Белорусском, втором и третьем Прибалтийских фронтах.

Ветеран участвовал в освобождении Прибалтики, Польши и дошел до Германии. В 1945 году его отправили в Японию. После победы он служил в армии еще 5 лет.

Позднее Башкиров работал каменщиком, был членом городской футбольной команды и держал голубятню. За свои заслуги ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией".

