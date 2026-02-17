ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака. В частности, речь идет о лекарствах для терапии онкологии предстательной железы, немелкоклеточного рака легких и молочной железы, а также о биоаналоговом препарате, применяемом при нейтропении, рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоимость этих медикаментов в среднем упала на 31% по сравнению со средней ценой их реализации в 2025 году. Более того, снижение составило 58% относительно минимальных цен в референтных для России странах.

"Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН (международным непатентованным наименованием. – Прим. ред.) "Даролутамид", "Лорлатиниб" и "Капивасертиб", а также биоаналоговый препарат "Пэгфилграстим" были включены в перечень ЖНВЛП с 2026 года", – указали в федеральной службе.

В частности, стоимость противоопухолевого препарата "Нубека" (биоаналог "Даролутамида"), используемого для лечения рака предстательной железы, была согласована на 58% ниже минимальной цены в референтных государствах и на 13% меньше средней цены в 2025 году в России.

Цена на противоопухолевый препарат "Лорвиква" (биоаналог "Лорлатиниба") для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) у взрослых пациентов была снижена на 35 и 43%, а также 20% соответственно.

В то же время цена биоаналога "Капивасертиб", применяемого в качестве аналога противоопухолевого средства "Акдайна", составила на 78% меньше по сравнению с референтными странами и на 63% относительно средней стоимости его продажи в 2025 году в России. Данный препарат, применяемый в сочетании с фулвестрантом, используется для лечения взрослых пациентов с раком молочной железы на поздних стадиях или при его распространении на другие органы.

Помимо этого, снижение коснулось отечественного биоаналогового препарата "Поэксо" (биоаналог "Пэгфилграстима"). Он используется для стимуляции иммунитета у взрослых, чтобы уменьшить продолжительность и частоту нейтропении. Его цена стала на 5% ниже средней стоимости в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены на оригинальный препарат в референтных странах.

"Снижение стоимости этих лекарственных препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", – добавили в ФАС.

В настоящее время служба прорабатывает приказ о снижении региональных надбавок на лекарства в России. Изменения касаются методики установления надбавок и включают создание ценовых подгрупп в группе "свыше 500 рублей".

Также предусмотрены меры по оптимизации процесса установления надбавок и снижению административной нагрузки на торговые организации.

