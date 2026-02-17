Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до 14

Фото: depositphotos/Serjio74b

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось с 16 до 14. Об этом сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

По состоянию на 16:00 по московскому времени задерживались поезда "Таврия" в Крым: № 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, № 327/328 Кисловодск – Симферополь, № 091/092 Москва – Севастополь, № 315/316 Адлер – Симферополь, № 195/196 Москва – Симферополь и № 161/162 Пермь – Симферополь.

Вместе с тем представители перевозчика указали, что поезд № 316 Адлер – Симферополь отправится со станции Адлер не ранее 19:00 вторника, 17 февраля. При этом время задержки в пути может измениться.

Начальники поездов сообщают ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи составы задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой.

Задержка поездов связана со временным перекрытием движения по Крымскому мосту. Движения по мосту не было с 18:40 понедельника, 16 февраля. Его возобновили лишь спустя 15 часов.

Ранее стало известно, что РЖД возобновят движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия 8 марта 2026 года. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Однако продажа билетов откроется уже в ближайшее время.