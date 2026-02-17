Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 17:55

Транспорт

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до 14

Фото: depositphotos/Serjio74b

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось с 16 до 14. Об этом сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

По состоянию на 16:00 по московскому времени задерживались поезда "Таврия" в Крым: № 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, № 327/328 Кисловодск – Симферополь, № 091/092 Москва – Севастополь, № 315/316 Адлер – Симферополь, № 195/196 Москва – Симферополь и № 161/162 Пермь – Симферополь.

Вместе с тем представители перевозчика указали, что поезд № 316 Адлер – Симферополь отправится со станции Адлер не ранее 19:00 вторника, 17 февраля. При этом время задержки в пути может измениться.

Начальники поездов сообщают ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи составы задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой.

Задержка поездов связана со временным перекрытием движения по Крымскому мосту. Движения по мосту не было с 18:40 понедельника, 16 февраля. Его возобновили лишь спустя 15 часов.

Ранее стало известно, что РЖД возобновят движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия 8 марта 2026 года. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Однако продажа билетов откроется уже в ближайшее время.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика