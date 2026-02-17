Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:46

В мире

Раненый баклан сам прилетел за помощью в больницу в Германии

Фото: huffpost.com

В немецком городе Бремен раненый баклан самостоятельно "обратился" в отделение неотложной помощи больницы Klinikum Links der Weser, постучав клювом в стеклянную дверь, сообщает HuffPost.

По данным экстренных служб, у птицы в клюве застрял тройной рыболовный крючок. Медперсонал заметил баклана у входа и вызвал спасателей, в результате пожарные и сотрудники больницы извлекли крючок и обработали рану.

После того как помощь была оказана, птицу выпустили обратно в естественную среду – на территорию больничного парка. Спасатели отмечают, что обычно бакланы избегают контакта с людьми, поэтому то, что раненая особь приблизилась к человеку, указывает на сильный стресс и потерю осторожности.

Специалисты также подчеркивают, что рыболовный крючок, застрявший в клюве, представляет для птиц серьезную угрозу. Такие травмы могут не только привести к инфекции и серьезной боли, но и к невозможности нормально питаться.

Ранее московские специалисты ветеринарного участка Красная Пахра спасли жизнь кота, у которого было диагностировано отравление антифризом. Он поступил в клинику в тяжелом состоянии с острым повреждением почек.

Кот находился на интенсивной терапии около двух недель – хозяин ежедневно возил его в клинику, где ему ставили капельницы для выведения токсина и нормализации работы почек.

