Московские ветеринары вылечили кролика со сложным переломом лапы

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Столичные специалисты помогли карликовому кролику со сложным переломом голени. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, питомца по кличке Шарлотта принесли на прием к хирургу-ортопеду Мосветстанции Александру Степанову.



пресс-служба столичной госветслужбы До этого в сторонней клинике на лапу наложили лангету, но при обследовании выяснилось, что у кролика перелом голени со смещением осколков кости.

Ветврач принял решение прооперировать пациентку: ей успешно провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией. Метод представляет собой способ лечения переломов длинных трубчатых костей, при котором отломки фиксируют с помощью штифтов во внутренней полости кости. Цель – обеспечить прочную фиксацию фрагментов кости до полного их сращивания.

"После длительной реабилитации кости полностью срослись, Шарлотта снова прыгает и приносит радость своим хозяевам", – отметили в ведомстве.

Ранее ветеринарные врачи Московского зоопарка спасли гигантскую летучую мышь по кличке Алекс. Специалисты объяснили, что гигантская вечерница поступила к ним в крайне тяжелом состоянии – животное получило тяжелые переломы, а его будущее висело на волоске. Алекса буквально "собрали" заново, подчеркнули в пресс-службе.