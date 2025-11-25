25 ноября, 08:00Общество
Московские ветеринары вылечили кролика со сложным переломом лапы
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Столичные специалисты помогли карликовому кролику со сложным переломом голени. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
По данным ведомства, питомца по кличке Шарлотта принесли на прием к хирургу-ортопеду Мосветстанции Александру Степанову.
Ветврач принял решение прооперировать пациентку: ей успешно провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией. Метод представляет собой способ лечения переломов длинных трубчатых костей, при котором отломки фиксируют с помощью штифтов во внутренней полости кости. Цель – обеспечить прочную фиксацию фрагментов кости до полного их сращивания.
"После длительной реабилитации кости полностью срослись, Шарлотта снова прыгает и приносит радость своим хозяевам", – отметили в ведомстве.
Ранее ветеринарные врачи Московского зоопарка спасли гигантскую летучую мышь по кличке Алекс. Специалисты объяснили, что гигантская вечерница поступила к ним в крайне тяжелом состоянии – животное получило тяжелые переломы, а его будущее висело на волоске. Алекса буквально "собрали" заново, подчеркнули в пресс-службе.