Московские ветеринары спасли чихуахуа, на которую упала 20-литровая бутылка воды

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты круглосуточного стационара Вешняки спасли 2-килограммовую чихуахуа, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, пациентка по кличке Бусинка попала к ветеринарам в очень тяжелом состоянии. У животного диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга, компрессионный перелом позвоночника, вывих шейного позвонка, контузию и некардиогенный отек легких, а также повреждения внутренних органов с гематомами. В то, что 8-летняя собака сможет выжить, почти никто не верил, отметили там.





пресс-служба столичного веткомитета Длительное время Бусинка лежала в коме на ИВЛ, за нее "дышал" аппарат. Она не могла самостоятельно дышать, есть, не могла держать голову, отсутствовала чувствительность и опороспособность всех конечностей.

Лечащим врачам Марии Смольяниновой, Татьяне Плишкиной, а также всей команде стационара приходилось на протяжении нескольких дней бороться за жизнь питомца, прежде чем пациентке стало лучше.

Сперва удалось снять отек мозга и вывести Бусинку из комы, затем собака начала восстанавливаться и самостоятельно есть. После того как ее жизни больше ничего не угрожало, специалисты начали реабилитацию, проводили ежедневные массажи и занялись восстановлением подвижности конечностей. Питомца пришлось учить заново ходить и стоять, также животное делало специальные упражнения и плавало в самодельном бассейне, которым служил большой таз.

По словам специалистов, сейчас Бусинка продолжает реабилитацию дома, а еще регулярно посещает осмотры и ходит на лечебную физкультуру.

