Московские ветеринары спасли алабая с тяжелым случаем пироплазмоза

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Бутовской ветклиники спасли собаку, находившуюся на грани смерти после укуса клеща. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, на сегодняшний день в госветклиники Москвы продолжают поступать пациенты после "встреч" с клещами. Для собак они опасны тем, что переносят кровепаразитарное заболевание – бабезиоз (пироплазмоз). Одной из пострадавших стала 9-летняя алабай по кличке Муна.



столичная госветслужба В Бутовскую ветклинику она поступила в очень тяжелом состоянии, поражение крови бабезиями было значительным, и традиционного лечения было недостаточно.

Ветврач Павел Клубничкин принял решения провести Муне процедуру плазмафереза.

"Это процедура очищения крови, при которой плазма (жидкая часть крови) отделяется от ее клеточных компонентов, а затем удаляется и заменяется специальным раствором, донорской плазмой или очищенной кровью. Процедура направлена на удаление из организма токсинов, вредных белков, антител и других вредных веществ, может применяться при различных заболеваниях, интоксикациях, а также для реабилитации и улучшения общего самочувствия", – пояснили в ведомстве.

Процедура дала положительный результат, и Муна, которая до этого лежала "пластом", начала подниматься и ходить самостоятельно. Анализы крови на контрольном приеме у лечащего врача стали лучше. Лечение продолжается и сейчас направлено на возвращение аппетита и самостоятельного питания после курса капельниц.

Эксперты также предупредили о том, что, пока температура на улице не опустилась ниже нуля, сохраняется активность иксодовых клещей и риск поражения ими собак на прогулке. До наступления устойчивых морозов необходимо обрабатывать питомцев от эктопаразитов, заключили в ведомстве.

