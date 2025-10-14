Московские ветеринары спасли кота после остановки сердца на приеме

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Во время приема в Калининской ветклинике у кота остановилось сердце, однако врачам удалось его спасти. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение".

В службе столичной ветеринарии рассказали, что к нефрологу Екатерине Виноградовой поступил кот Персей с острой задержкой мочи. По словам хозяев, он не ходил в туалет и слег. Как указала организация, слизистые оболочки были цианотичными (синего цвета).

Когда кот оказался на смотровом столе, у него начались судороги и произошла остановка сердца. Врачи провели реанимацию, установили уретральный катетер и разрешили задержку мочи, после чего сердце заработало. Затем кота направили на сутки в стационар.

"Мгновение могло стоить жизни любимого питомца. Очень важно понимать, что острая задержка мочи – это тяжелое состояние, когда каждая минута на счету, нет времени давать таблетки, выжидать, "а вдруг сходит в туалет". Если заметили такое – сразу в клинику", – сказала Виноградова.

Врач пояснила, что острая задержка мочи приводит к почечной недостаточности, в результате чего в крови накапливается калий и вызывает нарушение сердечного ритма.

В настоящее время Персей идет на поправку и набирает вес.

Ранее в Кунцевскую ветклинику к хирургу Илье Зайкову поступил кот с образованиями, заблокировавшими проток и вызвавшими острую задержку мочи. Врач провел предварительную диагностику, после чего принял решение о срочной операции. После хирургического вмешательства кот прошел курс лечения и вернулся домой на реабилитацию.

