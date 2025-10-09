Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 11:58

Город

Московские ветеринары спасли кота с большим количеством камней в мочевом пузыре

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли кота с большим количеством камней в мочевом пузыре, передает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

С образованиями, заблокировавшими проток и вызвавшими острую задержку мочи, животное поступило в Кунцевскую ветклинику к хирургу Илье Зайкову. Врач провел предварительную диагностику, после чего принял решение о срочной операции.

После хирургического вмешательства кот прошел курс лечения и вернулся домой на реабилитацию.

"Ветврачи напоминают: проблемы с мочеиспусканием – опасный сигнал, если питомец перестал ходить в туалет, срочно обращайтесь в ветклинику", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ветеринары Советской клиники в Москве спасли собаку по кличке Бургундия, которая две недели ходила с кошачьим когтем в глазу. В это медучреждение французского бульдога привели после безрезультатного лечения в сторонней клинике.

При осмотре ветеринар нашла и вытащила из конъюнктивы кошачий коготь. По словам хозяев, 6-месячная собака ранее встретилась на улице с котом. Между ними произошла небольшая перепалка, однако владельцы не придали этому значения.

Специалисты рассказали о профилактике болезней у домашних животных

Читайте также


животныегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика