Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли кота с большим количеством камней в мочевом пузыре, передает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

С образованиями, заблокировавшими проток и вызвавшими острую задержку мочи, животное поступило в Кунцевскую ветклинику к хирургу Илье Зайкову. Врач провел предварительную диагностику, после чего принял решение о срочной операции.

После хирургического вмешательства кот прошел курс лечения и вернулся домой на реабилитацию.

"Ветврачи напоминают: проблемы с мочеиспусканием – опасный сигнал, если питомец перестал ходить в туалет, срочно обращайтесь в ветклинику", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ветеринары Советской клиники в Москве спасли собаку по кличке Бургундия, которая две недели ходила с кошачьим когтем в глазу. В это медучреждение французского бульдога привели после безрезультатного лечения в сторонней клинике.

При осмотре ветеринар нашла и вытащила из конъюнктивы кошачий коготь. По словам хозяев, 6-месячная собака ранее встретилась на улице с котом. Между ними произошла небольшая перепалка, однако владельцы не придали этому значения.