Ветеринар Дмитриев: первые признаки болезни питомца – вялость и отказ от еды

Вялость и отказ от еды у питомца могут сигнализировать о болезни. Об этом заявил врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев, сообщает Pravda.Ru.

"Если собака или кошка, которая обычно активно реагировала на хозяина, вдруг становится вялой, отказывается подходить к кормушке или есть, – это сигнал о возможных проблемах со здоровьем", – пояснил специалист.

Дмитриев добавил, что важно наблюдать за работой желудочно-кишечного тракта питомца. По его словам, такие симптомы, как рвота, диарея и расстройство стула являются тревожными признаками.

Также он рекомендовал обращать внимание на появление кашля или необычных звуков при дыхании, которые могут указывать на нарушения в работе дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

Врач отметил, что частое чесание, появление раздражений или болячек, изменение цвета слизистых, выделения из глаз, хромота или отказ опираться на лапу – все это признаки, требующие внимания.

"Почти у всех домашних животных эти симптомы развиваются аналогично и требуют своевременной диагностики", – заявил специалист.

Эксперт подчеркнул, что раннее выявление изменений в поведении и состоянии животного значительно повышает шансы на успешное лечение.

