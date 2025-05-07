Эксперт Меликова: если собака утыкается носом в колено хозяина, у нее может болеть голова

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Когда собака утыкается носом в колено хозяина или другие поверхности, это может быть признаком головной боли у питомца. Об этом заявила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета "РОСБИОТЕХ" Юлия Меликова, передает Агентство "Москва".

Эксперт отметила, что головную боль у собак диагностировать сложно. При этом питомец может привлекать внимание, когда упирается носом куда-либо. Однако такое поведение может быть и признаком неврологического дискомфорта, включая головную боль.

В случае проявления сопутствующих симптомов хозяевам следует пристально наблюдать за питомцем. Например, он может проявлять свето- и звукобоязнь, прятаться в темные углы, проявлять признаки тревоги или, напротив, демонстрировать необычную вялость. Кроме того, при ярком свете или шуме собака может отказываться от еды, добавила Меликова.

"Физиологические проявления могут включать тремор век или морды, разный размер зрачков, а также характерную позу с опущенной головой и напряженной шеей. В более серьезных случаях отмечается дезориентация или кружение на месте", – подчеркнула специалист.

По ее словам, если у животного наблюдаются симптомы, похожие на головную боль, необходимо внимательно следить, как часто и как долго это происходит. Также питомцу следует обеспечить покой в тихом затемненном месте и измерить температуру, так как лихорадка может свидетельствовать об инфекционном характере заболевания.

В то же время нежелательно давать животным обезболивающие препараты, предназначенные для людей, поскольку они могут быть токсичными, обратила внимание Меликова.

"Для точной диагностики необходимо обратиться к ветеринарному специалисту, предпочтительно неврологу", – подытожила эксперт.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк заявил, что ежегодная и своевременная вакцинация – единственный способ защитить домашнее животное от бешенства. Он напомнил, что заражение происходит через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной.

В случае укуса необходимо обработать рану мыльным раствором, который, по словам ветеринара, на 90% снижает риск проникновения вируса в ткани организма из раны, пояснил специалист.