Ветеринары Московской области призвали отказаться от самовыгула собак

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Подмосковные ветеринары призвали отказаться от самовыгула домашних питомцев в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом агентству прокомментировали ситуацию с возможным появлением в регионе живодера. По данным телеграм-каналов, в конце апреля произошло два инцидента: в Котельниках уборщица обнаружила в подъезде котенка со следами пыток, а незадолго до этого в Томилине нашли джек-рассел-терьера с такими же травмами.

В министерстве напомнили, что в общественных местах все собаки выше 25 сантиметров в холке должны находиться на поводке и в наморднике.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что безопасный свободный выгул для питомцев можно обеспечить на частном участке хозяина, а также на специально оборудованных выгульных площадках, которые имеют ограждение.

Нельзя выгуливать животных на территории школ, детских садов и иных образовательных учреждений, а также на детских и спортивных площадках, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в РФ могут запретить выгул опасных пород собак детьми до 16 лет. Такой же запрет может коснуться лиц, которые выгуливают домашних питомцев в нетрезвом состоянии.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает закрепить специальное требование к выгулу таких собак. Нормы, которые ограничивают минимальный возраст россиян, выгуливающих животных, уже установлены в некоторых регионах страны.