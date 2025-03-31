Ротвейлеров и алабаев предложили добавить в список потенциально опасных собак

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В Госдуме группа по доработке законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предложила пересмотреть список потенциально опасных собак. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает ТАСС.

Парламентарий отметила, что в действующем перечне отсутствуют ротвейлеры и алабаи. На данный момент в списке присутствуют 12 пород собак, среди которых булли кутта, акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, амбульдог, бульдог алапахский чистокровный, северокавказская собака, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф. Кроме того, в список входят примеси этих собак.

Выводить на прогулку таких собак без намордника и поводка запрещено, за исключением ситуаций, когда потенциально агрессивная собака находится на территории, которая принадлежит ее хозяину на правах собственности или на других законных основаниях.

Ранее члены рабочей группы одобрили несколько поправок, в том числе о запрете подкармливать бездомных животных. Гражданам также хотят запретить препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно.

Кроме того, поправки разрешат субъектам РФ усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания либо в случае, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным.