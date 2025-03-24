В России предложили запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак

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В России могут запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

Кроме того, предлагается запретить выгуливать собак лицам не только в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

Также Спиридонов отметил, что количество собак, представленных в списке потенциально опасных, крайне ограниченно.

"Поэтому мы у правительства просим, чтобы они пересмотрели подход и все-таки добавили туда и другие породы животных, которые могут представлять опасность", – отметил депутат, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных. Отмечается, что перед приобретением потенциально опасной собаки россиян могут обязать сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания.

Если такие животные будут замечены без поводка и намордника во время прогулки больше двух раз, то их хозяевам могут пожизненно запретить заводить представителей таких пород. В случае самовыгула опасных собак с риском для окружающих питомцев могут отправить в специальный приют, а владельцев обязать платить за его содержание.