РБК: запрет на подкармливание бездомных животных могут ввести в России

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Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными одобрили несколько поправок, в том числе о запрете подкармливать бездомных животных. Об этом сообщает РБК.

Гражданам также хотят запретить препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно. Содержание бездомных животных вне пунктов временного содержания и приютов также будет под запретом. В данный момент парламентарии обсуждают, какая сумма штрафов должна быть за указанные нарушения.

Кроме того, поправки разрешат регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания либо в случае, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным.

Еще одна поправка предполагает, что все животные без владельцев подлежат отлову. Если на животном будет бирка на ошейнике с информацией о владельце, то его могут передать хозяевам, если те сделают необходимый запрос в установленные сроки: владелец должен будет сообщить о пропаже животного в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что человек выбросил животное на улицу.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак. Кроме того, предлагается запретить выгуливать собак лицам не только в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

В России также могут установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Правительство сможет устанавливать требования к маркированию животных и порядку реализации их потомства.