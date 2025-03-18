В Совфеде не поддержали проект об умерщвлении животных в приютах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию не поддержал законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, предусматривающий их умерщвление. Об этом сообщила ТАСС член комитета Ольга Епифанова.

Как уточнила парламентарий, сенаторы голосовали заочно в формате опроса. Члены комитета пришли к выводу, что "точечное регулирование отрасли законопроектами не принесет необходимого эффекта".

"Безусловно, приоритетом всегда остается обеспечение надлежащего уровня защиты человека, общественной безопасности. В то же время комитет считает, что проблемы в сфере обращения с домашними животными необходимо решать комплексно и учитывать всю картину", – сказала Епифанова.

Сенатор подчеркнула, что необходимо вводить единую систему регистрации собак, контроль за их разведением, а также требования обязательной стерилизации животных, не подлежащих разведению.

Стаи бездомных собак появляются на улицах из-за безответственного отношения к животным, подчеркнула Епифанова. Она добавила, что профильному ведомству необходимо разработать комплексные изменения в законодательство в области обращения с животными.

Законопроект о защите людей от бездомных животных внесли в Госдуму в конце февраля. Авторы инициативы считают, что меры должны защитить людей от их нападений. Спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал парламентариев, которые выступили против этого проекта. Он отметил, что этим депутатам стоит задуматься о ценности человеческой жизни.

Документ планируется рассмотреть в среду, 19 марта. Законопроектом предлагается исключить из закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" норму, по которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации должно быть возвращено из приюта на место своего пребывания.