Госдума 19 марта рассмотрит проект о защите от бездомных животных

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Государственная дума в среду, 19 марта, рассмотрит законопроект о защите граждан от бездомных животных, который предусматривает их умерщвление в приютах. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"У нас в повестке дня этот законопроект в первом чтении", – передает слова парламентария ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Предлагается исключить из него норму, по которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации должно быть возвращено из приюта на место своего пребывания.

Региональные власти, согласно проекту, смогут устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцы приютов при этом будут обязаны содержать животное до наступления этих сроков.

Вместе с тем документ предусматривает умерщвление животного по истечении срока содержания гуманным способом, которое гарантирует быструю и безболезненную смерть. Сейчас такое возможно только в случае неизлечимой болезни или травм животного, приносящих ему страдания.

Законопроект о защите людей от бездомных животных внесли с Госдуму в конце февраля. Авторы инициативы считают, что меры должны защитить людей от их нападений. Спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал парламентариев, которые выступили против этого проекта. Он отметил, что этим депутатам стоит задуматься о ценности человеческой жизни.

В России также могут начать привлекать к уголовной ответственности владельцев домашних животных, если по их вине человек погибнет в результате нападения питомца. Проект группы депутатов во главе с первым зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым дополнит статью 109 УК РФ частью 4, которая получит название "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными".