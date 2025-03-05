Сенатор Епифанова предложила создать реестр домашних животных на "Госуслугах"

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Сенатор Ольга Епифанова предложила создать реестр домашних животных и интегрировать его в "Госуслуги", передает РИА Новости.

В беседе с агентством сенатор заявила, что законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, а также о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен, не поможет решить проблему.

Епифанова призвала сначала устранить причину нападения бездомных собак, которая, по ее мнению, заключается в "тотально неконтролируемом разведении непродуктивных животных, из которых наибольшую опасность представляют собаки".

Парламентарий назвала безвозвратный отлов, вакцинацию, стерилизацию и усыпление невостребованных бездомных собак неэффективными мерами. По словам парламентария, остановить неконтролируемый приток животных на улицы можно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных питомцев.

" <...> Я говорю не о существующем праве регионов вводить на своем уровне регистрацию животных, а о введении этой нормы на федеральном уровне, создании единой федеральной базы домашних непродуктивных животных с последующей ее интеграцией в "Госуслуги", обязательном чипировании и обязательной стерилизации животных, не предназначенных для разведения", – объяснила сенатор.

Вместе с тем она предложила пересмотреть перечень потенциально опасных собак, поскольку он "совершенно нерабочий и куцый". Епифанова добавила, что к владельцам потенциально опасных собак должны предъявляться особые требования с целью соблюдения безопасности окружающих.

Между тем в России планируется создать реестр владельцев опасных домашних животных, которым будет разрешено заводить бойцовских собак только после прохождения экзамена. Перед приобретением потенциально опасной собаки россиян обяжут сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания.

За последние дни в стране произошло множество инцидентов с нападением собак на людей. 26 февраля в Сочи две собаки сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему ребенку. Он все еще находится в искусственной коме. В тот же день под Екатеринбургом ротвейлер напал на мать с ребенком – у женщины были выявлены укушенные раны.