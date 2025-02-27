Новости регионов: хозяин собак, напавших на мальчика в Сочи, признал свою вину

Хозяин двух хаски, которые искусали 9-летнего ребенка в Сочи, признал свою вину. Фрагмент допроса 48-летнего мужчины опубликовало региональное управление Следственного комитета. Собаки напали на ребенка в садовом товариществе под Адлером. Ребенка госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии.

Тем временем похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там ротвейлер напал на женщину с ребенком. Мать успела закрыть ребенка собой и получила несколько ран. Женщину доставили в травмпункт. Прокуратура региона организовала проверку.

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