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27 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: хозяин собак, напавших на мальчика в Сочи, признал свою вину

Новости регионов: хозяин собак, напавших на мальчика в Сочи, признал свою вину

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Хозяин двух хаски, которые искусали 9-летнего ребенка в Сочи, признал свою вину. Фрагмент допроса 48-летнего мужчины опубликовало региональное управление Следственного комитета. Собаки напали на ребенка в садовом товариществе под Адлером. Ребенка госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии.

Тем временем похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там ротвейлер напал на женщину с ребенком. Мать успела закрыть ребенка собой и получила несколько ран. Женщину доставили в травмпункт. Прокуратура региона организовала проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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