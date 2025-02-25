Депутат Немкин: мошенники отправляют ссылки на обязательную оплату госпошлины

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Мошенники отправляют жертвам в мессенджерах ссылки на обязательную оплату якобы госпошлины, тем самым заражая смартфоны вирусами, вредоносным программным обеспечением, которые позволяют украсть данные. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.

"Такая схема работает за счет того, что многие пользователи точно не ожидают обмана от лица официальных ведомств – и тем более того, что от их лица действуют преступники", – заявил парламентарий.

Немкин уточнил, что таким способом злоумышленники могут завладеть личными данными пользователей, включая пароли, информацию о банковских картах и прочие конфиденциальные сведения. Кроме того, утерянные данные могут привести к краже средств жертвы.

Парламентарий подчеркнул, что государственные структуры не запрашивают оплату через мессенджеры или по сомнительным ссылкам. Вся информация о платежах находится на официальных сайтах ведомств и в личных кабинетах на госпорталах, напомнил он.

"Также рекомендую использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять операционные системы на своих устройствах", – заключил Немкин.

Ранее адвокат Ярослав Земсков рассказал, что с помощью чужого СНИЛС мошенники могут получать социальные выплаты, оформлять кредиты, займы, пользоваться медицинскими услугами от имени владельца документа. Адвокат посоветовал сохранять бдительность в отношении личных данных и документов, а также проверять свой финансовый статус и пользоваться двухфакторной аутентификацией в социальных сетях.