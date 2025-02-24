Адвокат Земсков: с помощью чужого СНИЛС мошенники могут получать социальные выплаты

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С помощью чужого СНИЛС мошенники могут получать социальные выплаты, оформлять кредиты, займы, пользоваться медицинскими услугами от имени владельца документа. Об этом рассказал адвокат Ярослав Земсков в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, злоумышленники получают СНИЛС жертвы через фальшивые вакансии, в которых просят необходимый документ для оформления на работу, или через фишинговые ссылки, где размещены предложения о государственных выплатах. Также мошенники могут взломать базы данных и заполучить документ там или притвориться знакомым жертвы, отметил эксперт.

Адвокат посоветовал сохранять бдительность в отношении личных данных и документов, а также проверять свой финансовый статус и пользоваться двухфакторной аутентификацией в социальных сетях.

В свою очередь, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вести профилактические беседы со школьниками на тему телефонного мошенничества. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову, передает RT.

В последние годы в стране наблюдается рост случаев телефонного и других видов финансового мошенничества, отметил депутат. Он подчеркнул, что меры по борьбе с этим принимаются на разных уровнях. Как следствие, преступная деятельность становится все более сложной для осуществления.

"Между тем финансовая грамотность, понимание цифровой безопасности, а также способы защиты от возможного мошенничества и манипуляций становятся востребованными в нашей стране уже в самом раннем возрасте: преступники все чаще переключают свое внимание на детей и подростков", – заявил Ветров.

Он предложил разработать и внедрить регулярные беседы или уроки для школьников, целью которых будет обучение методам защиты от телефонных манипуляций и мошенничества, основанным на опыте государства в этой области.

Кроме того, он обратил внимание, что детей важно научить распознавать телефонных мошенников, чтобы они могли помочь родственникам избегать злоумышленников. Однако те уже проникли в форумы, где люди ищут объяснения мошенническим действиям и схемам, рассказал эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт напомнил, что чаще всего мошенники похищают денежные средства, однако около 10% из них хотят украсть данные о человеке.

"Как только вы слышите от любого собеседника о том, что нужно что-то оплатить, вбить какие-то финансовые инструменты, передать цифры из СМС-сообщения, это должно вызывать у вас моментальные подозрения", – уточнил он.

Мясоедов рекомендовал с особой настороженностью относиться к словам и предложениям о "безопасных счетах", так как в прошлом году мошенники часто использовали эту схему. Он также посоветовал россиянам искать всю информацию самостоятельно, а не через третьих лиц и неизвестных собеседников.

Также эксперт обратил внимание, что злоумышленники вновь начали переводить жертвам деньги "по ошибке", – человеку сначала поступает на счет большая сумма, а затем ее просят вернуть. Кроме того, неизвестные могут запугать словами о связи средств с незаконными группировками.

"Упирая на это, они пытаются выудить деньги побыстрее, говоря жертве о том, что сообщать никуда нельзя", – добавил специалист.

Он указал, что при незапланированном получении денег об ошибочной транзакции лучше сообщить банку, сотрудники которого расскажут, что делать дальше.

Ранее россиян предупредили о вирусах, которые могут распознавать пароли на фото и в текстах, сохраненных в телефоне, а затем пересылать их мошенникам. Действуют такие программы в том числе на устройствах iOS.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса банка, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, современные программы, применяющиеся для подбора паролей, могут проверять миллионы комбинаций за секунды. Это обстоятельство привело к тому, что слабые комбинации перестали быть хорошей защитой.