Мошенники вновь стали звонить от "Почты России"

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Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников "Почты России" и уведомляют о якобы пришедших на их имя заказных письмах, сообщает ТАСС.

Преступная схема начинается со звонка по WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) от якобы сотрудника почты, который говорит о пришедшем заказном письме и предлагает получить его лично или в электронном виде. Если человек выберет второй вариант, то мошенники могут назвать верно его электронную почту, и разговор продолжится.

Кроме того, аферист может упомянуть некий "чат-бот "Почты России" и предложит воспользоваться им.

В госкомпании напомнили, что их сотрудники никогда не звонят клиентам и не запрашивают коды из СМС, как это часто делают злоумышленники.

Ранее МВД России предупредило о новой мошеннической схеме. Аферисты рассылают якобы официальные письма от ведомства с предупреждением о задолженностях, за неуплату которых может грозить штраф или арест имущества. Для погашения долга мошенники предлагают воспользоваться QR-кодом или ссылкой для оплаты.

Гражданам рекомендовали проверять наличие задолженностей через "Госуслуги" или ФНС.