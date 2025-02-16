16 февраля, 12:23Политика
Володин направил в ГД проект по борьбе с телефонным мошенничеством
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет нижней палаты парламента законопроект по защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества, сообщила пресс-служба ГД.
Предполагается, что документ рассмотрят в приоритетном порядке. Нормы, описанные в этом проекте, направлены на пресечение и предупреждение мошеннических действий, которые злоумышленники совершают, прибегая к современным технологиям.
Ранее Кабмин предложил ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов. В таком случае граждане смогут сразу понять, кто именно им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонок без маркировки будет предупреждать россиян о возможном мошенничестве.
Кроме того, инициатива предполагает запрет на общение с гражданами через зарубежные мессенджеры для госорганов и банков. Это связано с возможным использованием подложных аккаунтов.
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