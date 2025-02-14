Депутат Лантратова предложила учить школьников противостоять мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили начать обучать детей в школах противодействию мошенничеству. Инициативу выдвинула первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пишет RT.

По мнению депутата, в школах необходимо ввести специальные занятия, на которых детям будут рассказывать о схемах обмана, используемых мошенниками. Как считает парламентарий, школьников нужно учить распознавать потенциально опасные ситуации, чтобы они были к ним готовы и знали, как действовать. Для проведения таких занятий Лантратова предложила привлечь специалистов МВД и банковского сектора.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предложил ввести запрет на получение СМС во время звонка для того, чтобы бороться с телефонным мошенничеством. Депутат напомнил, что зачастую злоумышленники просят назвать поступивший им на телефон код из СМС, чтобы после получить доступ к учетной записи человека и похитить его личные данные.

Тем временем правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту населения от телефонных и интернет-мошенников. Согласно им, вводится обязательная маркировка звонков.