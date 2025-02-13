Депутат Боярский: россияне перестанут получать СМС во время звонка мошенников

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предложил ввести запрет на получение СМС во время звонка для того, чтобы бороться с телефонным мошенничеством, передает Агентство "Москва".

Депутат напомнил, что зачастую злоумышленники просят назвать поступивший им на телефон код из СМС, чтобы после получить доступ к учетной записи человека и похитить его личные данные. В связи с этим Боярский предложил ограничить возможность получения СМС во время телефонного разговора. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы сообщение поступало человеку после завершения беседы.

Депутат заявил, что комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи вместе с кабмином продолжит разработку механизмов по борьбе с телефонными мошенниками.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале. Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи. Однако в ведомстве уточнили, что сотрудники "Госуслуг" не звонят пользователям. Достоверная информация от портала может поступать через личный кабинет.

