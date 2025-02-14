"Лаборатория Касперского" предупредила о новом виде мошенничества

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Мошенники начали выдавать себя за менеджеров по продажам и красть учетные данные от электронной почты пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"В переписке злоумышленники представляются менеджерами по продажам и просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении. Однако если пользователь откроет PDF-файл, прикрепленный к письму, он увидит уведомление об ошибке", – говорится в сообщении.

После этого злоумышленники убеждают людей подтвердить свои учетные данные от электронной почты, чтобы зайти в облачное хранилище. Однако пользователь перенаправляется на фишинговую страницу, где вводит логин и пароль, а данные уходят аферистам.

По словам эксперта компании по кибербезопасности Романа Деденока, это доказывает, что мошенники в своих схемах полагаются на приемы социнженерии, поэтому следует критически относиться к сообщениям в Сети и повышать цифровую грамотность.

Он предположил, что рассылка рассчитана на небольшие организации.

"Лаборатория Касперского" порекомендовала россиянам не переходить по ссылкам и не скачивать файлы с подозрительных сообщений, а также не вводить свои учетные данные. Кроме того, лучше всего пользоваться надежной защитой, которая заблокирует попытку перейти на подставной сайт.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи, пояснили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступлениями ведомства.

