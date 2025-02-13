Мишустин заявил о введении маркировки звонков для защиты от мошенников

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Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на защиту населения от телефонных и интернет-мошенников. Согласно им, вводится обязательная маркировка звонков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера", – сказал он.

Кроме того, банкам, госслужбам, операторам связи запретят использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами. Глава правительства указал, что мера поможет пресекать действия мошенников, которые представляются сотрудниками ведомств и финансовых учреждений.

Также благодаря поправкам россияне смогут отказаться от рекламных звонков, сообщений и рассылок. Мишустин обратил внимание, что сейчас они совершаются без предварительного согласия.

Между тем депутат Госдумы Сергей Боярский предложил ввести запрет на получение СМС во время звонка для того, чтобы бороться с телефонным мошенничеством. Он напомнил, что зачастую злоумышленники просят назвать поступивший им на телефон код из СМС, чтобы после получить доступ к учетной записи человека и похитить его личные данные.

Депутат заявил, что комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи вместе с кабмином продолжит разработку механизмов по борьбе с телефонными мошенниками.