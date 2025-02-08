Путин распорядился принять меры по борьбе с мошенническими звонками с Украины

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Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по борьбе со звонками мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованного на сайте Кремля.

Президент России также распорядился представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются госорганы и организации. Должен быть рассмотрен вопрос, чтобы сведения об этих учреждениях отображались на телефонах абонентов.

Срок исполнения поручений – до 1 июля, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее российский лидер заявил о необходимости введения более серьезной ответственности для пособников телефонных мошенников. По его словам, эти люди формально ничего не делают, но понимают цели открытия на их имя банковских карт. Есть предложение определить за такую деятельность уголовную ответственность, отмечал Путин.