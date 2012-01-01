Эксперт Вехов назвал главные способы защиты от телефонных мошенников

Случаи телефонного мошенничества участились в России в 2024 году – на тревожную тенденцию обратили внимание Владимира Путина в ходе ежегодной совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Как вычислить злоумышленника и не стать его жертвой, расскажет Москва 24.

Беспрецедентная атака

19 декабря Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что проблема телефонного мошенничества в России достигла серьезных масштабов. Президент привел статистику Сбера, согласно которой только украинские call-центры выманили у граждан более 250 миллиардов рублей.

В целом же, по данным правительства, если в 2023-м аферистам удалось выманить у россиян 156 миллиардов рублей, то только за первые десять месяцев 2024-го – уже 158 миллиардов. При этом 80% денежных краж в РФ осуществляется дистанционно.

В первую очередь от рук злоумышленников страдают социально незащищенные граждане. К примеру, с жалобой к президенту обратилась пенсионерка из Казани Елена Маркелова, которая оказалась должна двум банкам 1,9 миллиона рублей. В сентябре 2024-го неизвестные получили доступ к аккаунту женщины на "Госуслугах": они позвонили ей, убедили записаться на диспансеризацию и попросили код из СМС-сообщения. Впоследствии аферисты связывались с Маркеловой еще раз и напугали, сообщив, что на нее пытаются оформить займы. Избежать этого якобы можно было, взяв кредиты и переведя полученные средства на "безопасные счета".

После общения с главой государства пенсионерке позвонили из прокуратуры и заверили, что похищенные деньги она выплачивать не будет – кредиты признают ничтожными.

Похожим образом 7 миллионов рублей всего за четыре дня лишилась пожилая пара из Москвы. По данным столичной прокуратуры, мошенники выдали себя за сотрудников государственных и правоохранительных органов, используя технологии подмены изображения.

Во время первой беседы 92-летнего мужчину уговорили оказать содействие в несуществующей "операции по поимке преступников", которые будто бы украли бюджетные деньги. Во время следующего звонка жителя столицы и его жену заставили рассказать о средствах (2,6 миллиона рублей), хранившихся у них дома. Затем супругов уговорили передать "налоговому агенту" не только эту сумму, но и все банковские сбережения. Все это время преступники требовали от них участвовать в видеоконференции и оставаться на связи даже ночью.

Кругом обман

Самой распространенной схемой телефонного мошенничества в России на данный момент являются звонки под видом представителей госучреждений, порой с подменных номеров. Как отметил в разговоре с Москвой 24 доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Шарамок, злоумышленник может выдавать себя за сотрудника МФЦ, "Почты России", полиции, ФСБ и других организаций и служб, принуждая к якобы необходимым действиям.





Александр Шарамок доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Например, он сообщает, что для обновления медицинского полиса нужно озвучить СМС-код активации, который придет на номер телефона. На деле же в этот момент осуществляется попытка взлома вашего аккаунта на "Госуслугах" – допустим, там пытаются заменить уже зарегистрированный адрес электронной почты.

Другой способ обмана, который зачастую используется именно перед Новым годом, – предложения приобрести товары дешево под предлогом будущего предпраздничного повышения цен на них. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"Человеку поступает СМС-сообщение или звонок от оператора несуществующей торговой сети или социальной организации. Его убеждают купить красную икру или что-то еще, что пригодится на новогоднем столе, до того как магазин повысит на них цены. Конечно, потом, после предварительной оплаты, представитель пропадает", – предупредил эксперт.

Еще злоумышленники нередко организовывают специальные call-центры, работающие под видом криптобирж. Жертву уговаривают инвестировать средства в криптовалюту, чтобы якобы получить прибыль. В действительности же деньги просто попадают на поддельные счета, обратил внимание Вехов.

Бросайте трубку

Сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций и ведомств не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры, напомнил в разговоре с Москвой 24 заслуженный юрист России Иван Соловьев.



Иван Соловьев заслуженный юрист России Есть установленные регламенты – инструкции и приказы, которые формализуют общение государственного органа с гражданами. В любом случае сначала человеку приходит письменный запрос, повестка, приглашение. Если же вам звонят из той или иной организации, это мошенники.

В подобных ситуациях специалист порекомендовал сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по официальному номеру учреждения. Такого же правила следует придерживаться при общении с друзьями и знакомыми, которые просят перевести деньги на их счет.

"Первый признак мошенничества – это звонок в мессенджере. Если он поступил от друга и тот попросил деньги, нужно перезвонить ему по обычному номеру и уточнить все детали. Возможно, предложить встретиться", – добавил юрист.

Также можно установить на телефон специальные антиспам-программы, блокирующие звонки с подозрительных номеров.

"Но нюанс в том, что они эффективны только в случаях с доморощенными мошенниками, которые звонят с российских сим-боксов. С вызовами от операторов зарубежной связи они не действуют", – отметил эксперт Виталий Вехов.

Обезопасить пожилых можно, активировав на их телефонах функцию переадресации звонков. Она доступна на всех моделях сотовых, в том числе и кнопочных.

"Таким образом, сначала вы будете принимать все звонки самостоятельно, а дальше, по нажатию клавиши, либо переводить вызов на своего родственника, либо прекращать его", – сказал Вехов.

В свою очередь, эксперт Александр Шарамок предупредил, что у мошенников мало специфичных фраз, которые могли бы их выдавать, – они легко маскируются и ведут диалог в том стиле, в каком это должны делать представители госучреждений.



Александр Шарамок доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Единственное, я заметил, что на сегодняшний момент звонки чаще происходят с территории Украины, и некоторые используемые аферистами речевые обороты нехарактерны для классического русского языка. Иной раз, но очень редко проскакивают такие фразы, как: "с Москвы", "за это знаете" и тому подобное.

В целом же при общении по телефону важно всегда сохранять бдительность. Это особенно важно, когда речь идет о звонках с неизвестных номеров: совершение таких вызовов незнакомцам можно запретить в мессенджерах, а в случае с обычной связью – не брать трубки без необходимости, рекомендовал Александр Шарамок.