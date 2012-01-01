Юрист Соловьев: звонок в мессенджере – первый признак мошенничества

Каждый день мошенники придумывают новые схемы обмана россиян, но результат их афер обычно один и тот же – жертвы отдают все свои деньги неизвестным людям, да еще и набирают кредиты. В материале Москвы 24 разбираемся, как распознать афериста и не угодить в его ловушку.

Ключевые слова

Определить мошенника можно по нескольким фразам, заметили в столичной прокуратуре. В частности, стоит насторожиться, если собеседник начинает говорить, что ваши "сбережения в опасности". И сохранить их якобы получится, только переведя деньги на некий "безопасный счет".

Также злоумышленники могут заявить, что со счетами проводятся "подозрительные операции". Или сообщить, будто бы "доступ к личному кабинету взломан и произошла утечка персональных данных". А чтобы "восстановить аккаунт", надо продиктовать присланный код из СМС.

Аферисты могут использовать и другие фразы:



"на вас пытаются оформить кредит и/или переоформить квартиру";

"истек срок действия договора обслуживания номера мобильного телефона";

"ваш родственник стал участником ДТП, совершил или стал жертвой преступления".

"Схемы телефонного обмана постоянно меняются, однако цели мошенников одинаковые – вынудить вас под любым предлогом сообщить персональные данные или коды, обналичить, перевести, передать курьеру ваши денежные средства или имущество", – говорится в сообщении прокуратуры.

Преступный креатив

Тех, кто уже не верит звонящим "представителям банка" и "сотрудникам прокуратуры", пытаются обмануть с помощью интернета. Например, злоумышленники выманивают деньги из-за посещения запрещенных на территории РФ сайтов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

По его словам, чтобы получить такое "наказание", заходить на заблокированный ресурс даже необязательно – это может быть его хорошо замаскированная копия. Если же не оплатить штраф, к россиянину обещают направить представителей правоохранительных органов. Бастрыкин отметил, что в основе этой схемы лежат действующие в стране запреты и ограничения, однако никаких денежных взысканий за посещение запрещенных сайтов не предусмотрено.

Еще одна новая схема "развода" – злоумышленники представляются известными людьми и выманивают деньги в мессенджерах, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Кроме того, некоторые аферисты подделывают голоса знакомых и начальников.





Ирина Волк официальный представитель МВД РФ Все с одной целью – заполучить ваши персональные данные и финансы.

Жертвой подобной схемы стал гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В его случае мошенники позвонили по видео и с помощью искусственного интеллекта представились мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Рассказывают, что бюджет города вами украден бессовестно и безжалостно. Звонят худрукам и директорам московских театров. Не теряйте бдительность!" – рассказал Запашный в своем телеграм-канале.

Кроме этого, у россиян начали красть аккаунты в Telegram под видом сервиса для вывода средств из популярной игры Hamster Kombat. Как рассказали в пресс-службе "Лаборатории Касперского", пользователям рассылают ссылки на фишинговый ресурс, через который заработанные нажатиями на хомяка монеты якобы можно перевести в настоящие рубли. Для этого пользователям нужно авторизоваться через мессенджер, введя личные учетные данные. После этого мошенники получают доступ к аккаунту и крадут всю персональную информацию.

Оказаться в ловушке могут и те, кто ищет работу, предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По ее словам, злоумышленники предлагают вакансию с удаленным графиком и просят внести на их счет сумму перед началом сотрудничества. Также граждан просили включить демонстрацию экрана во время собеседований и получали доступ ко всем приложениям на компьютере.

Кроме того, россияне массово пожаловались на лжесотрудников таких компаний, как Мосэнерго и Мосэнергосбыт. Псевдоспециалисты предлагают гражданам поверить электросчетчики, сделать перерасчет коммунальных платежей или оформить скидки на ЖКУ в честь юбилея. Затем аферисты просят продиктовать код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на "Госуслугах", после чего оформляют на имя пострадавшего кредиты и выводят деньги. Потерпевшие таким образом лишались от 250 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Распознать афериста

Мошенники давят на жертву через страх потерять что-либо или, наоборот, шанс получить большую выгоду. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Специалист призвал не верить в различные скидки и льготы от государственных органов и перепроверять информацию на официальных сайтах.

Также он напомнил, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций и ведомств не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.





Иван Соловьев заслуженный юрист России Есть установленные регламенты – инструкции и приказы, которые формализуют общение государственного органа с гражданами. В любом случае сначала человеку приходит письменный запрос, повестка, приглашение. Если же вам звонят из той или иной организации, это мошенники.

В подобных ситуациях специалист порекомендовал сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по официальному номеру учреждения. Такого же правила следует придерживаться при общении с друзьями и знакомыми, которые просят перевести деньги на их счет.

"Первый признак мошенничества – это звонок в мессенджере. Если он поступил от друга и тот попросил деньги, нужно перезвонить ему по обычному номеру и уточнить все детали. Возможно, предложить встретиться", – объяснил юрист.

Кроме того, эксперт призвал тщательнее защищать аккаунты в соцсетях дополнительными паролями: это позволит избежать взлома и кражи персональных данных. Однако, если мошенникам все же удалось захватить виртуальную страницу россиянина, Соловьев посоветовал оперативно заблокировать аккаунт и обратиться в МФЦ, чтобы проверить историю посещения портала "Госуслуги".

