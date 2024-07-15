"Известия": мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

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В июне 2024-го правоохранители зафиксировали всплеск обращений от граждан РФ с жалобами на телефонных мошенников, которые стали притворяться сотрудниками коммунальных служб или сотрудниками таких компаний, как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники предлагают ничего не подозревающим гражданам поверить электросчетчики, сделать перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В своей схеме мошенники манипулируют людьми, чтобы получить код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на "Госуслугах", а затем берут от ее имени кредиты и выводят деньги.

По информации от собеседника газеты, минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тысяч рублей. При этом ущерб некоторых исчисляется миллионами.

Так, под атаку попал житель Подмосковья Александр Серебряков. Ему позвонили в начале июля и представились сотрудниками "Мосэнергосбыта". По его словам, звонок не вызвал у него никак подозрений.

"Мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило", – рассказал Серебряков.

Он уточнил, что счетчик в его доме расположен в общем коридоре, но эти коридоры обычно закрыты на замок. К тому же в актах выполненных работ нужно расписаться.

"В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от "Госуслуг". А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!" – подчеркнул пострадавший.

После этого мужчина позвонил в компанию, чтобы узнать, проводится ли в его доме поверка электросчетчиков, на что получил отрицательный ответ.

Ранее Центробанк РФ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми российские банки должны руководствоваться в целях предотвращения подозрительных переводов, до шести. Теперь приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого, по оценкам антифрод-систем кредитных организаций, уже проводились мошеннические операции.

Кроме того, в обязанности банков будет входить учет поступивших от сторонних организаций данных, которые подтверждают проведение мошеннической операции.