ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми российские банки должны руководствоваться в целях предотвращения подозрительных переводов, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на публикацию Банка России.

После обновления число этих признаков увеличилось до шести. В период с 2018 года по настоящее время список ограничивался тремя пунктами. В соответствии с одним из новых критериев регулятора, приостанавливаться должны будут переводы на те счета, через которые до этого, по оценкам антифрод-систем кредитных организаций, уже проводились мошеннические операции.

Кроме того, в обязанности банков будет входить учет поступивших от сторонних организаций данных, которые подтверждают проведение мошеннической операции. Такая информация может быть направлена, например, операторами связи.

"Еще один новый критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить банкам по любым каналам, а не только от правоохранительных органов", – уточняется в сообщении Центробанка.

Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. В тот же день начнет действовать и закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с применением этих признаков.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Злоумышленники заранее распространяют информацию о якобы продаже "звезд" в обход App Store и Google Play. При этом их основной целью являются личные данные пользователей, в том числе криптокошелек Telegram Wallet.