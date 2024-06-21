Телефонные мошенники похитили у москвича почти 40 млн рублей

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Телефонные мошенники похитили у москвича почти 40 миллионов рублей, рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии ведомства, злоумышленник представился жителю столицы сотрудником финмониторинга. Затем последний сказал, что кто-то попытался снять 1 миллион рублей с его счета, поэтому нужно перевести деньги на "безопасный счет".

Далее якобы полицейские убедили пострадавшего обналичить все деньги и взять кредиты, а затем заставили его перевести средства мошенникам. В итоге москвич потерял более 39,8 миллиона рублей.

"Установление лиц, причастных к мошенничеству, контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура", – добавили в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что 56-летняя жительница Сургута из-за мошенников лишилась 14 миллионов рублей. Преступники напугали ее ответственностью за перевод денег злоумышленникам, поэтому потребовали следовать инструкциям по переводу денег на "безопасные счета". Затем они убедили ее продать квартиру и перевести все деньги им.

