Юрист Нигматуллина назвала три незаконные схемы с переоформлением квартир

Фото: 123RF/nateemee

Мошенники могут использовать незаконные схемы с подставным риелтором, нейросетью и поддельными документами при переоформлении квартир. Об этом рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина, передает "Газета.ру".

По словам эксперта, схема с подставным риелтором часто встречается в практике многих агентств недвижимости. Все начинается с того, что пожилые люди сами приходят в агентства и просят продать их квартиру, чтобы они могли купить новую, например, поближе к детям.

Риелтор продает жилье, а человек получает деньги и в этот же момент становится жертвой мошенника. Затем аферист под видом риелтора приходит к нему домой и предлагает "шикарный вариант, который надо брать сейчас". С деньгами мошенник исчезает.

Нигматуллина отметила, что афера вскрывается, когда нужно освободить проданную квартиру для покупателя. Тут выясняется, что на руках у пожилого продавца нет ни денег, ни новой жилплощади. Юрист посоветовала пожилым людям при продаже квартиры сразу же покупать новую, проводить альтернативную сделку. В таком случае у продавца не будет большой суммы, которая привлекает мошенников.

Во второй схеме мошенники применяют нейросети. Собственник, продающий квартиру, якобы находится очень далеко, и сделку с ним можно обсуждать только в Zoom. Покупатель и продавец вступают в диалог. Однако по-настоящему с покупателем общается аферист, чье лицо сгенерировала нейросеть. Юрист добавила, что дальнейший ход событий вариативен. Например, мошенник может напугать, что квартиру срочно нужно покупать и внести задаток до проверки документов. Получив деньги, аферист скрывается.

В третьей схеме квартиры продаются по поддельным документам. Так поступают арендаторы, обнаружив в квартире паспорт владельца и вклеив в него свою фотографию. Нигматуллина уточнила, что можно подделать доверенность на продажу квартиры и документы о праве собственности на нее. Юрист посоветовала не оставлять документы на жилье и паспорт там, где они доступны другим людям, в том числе арендаторам квартиры.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Летенков заявлял, что одна из новых уловок аферистов при продаже жилья связана с отсутствием обязательности справки из психоневрологического диспансера для перехода права собственности. Это позволяет мошенникам признать сделку недействительной после ее заключения, утверждая, что продавец был недееспособен.

