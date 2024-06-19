Участники банды черных риелторов задержаны в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

СК совместно с МВД задержали участников группировки черных риелторов, которые с 2010 года завладели более 60 квартирами в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов банды разработали и реализовали преступную схему завладения квартирами умерших москвичей с помощью фальшивых документов. Мошенники предоставляли договоры в уполномоченные органы для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц.

В СК установили, что с помощью разработанной схемы соучастники незаконно приобрели более 60 квартир в Москве на сумму свыше 250 миллионов рублей. Следственные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. В столичный СК доставлены более 40 лиц для производства следственных действий. Их проверяют на причастность к преступлениям, заключили в комитете.

Ранее мошенники вынудили пенсионерку продать единственную квартиру в Набережных Челнах. Женщине позвонили якобы представители службы безопасности Центробанка и убедили ее в том, что на нее пытаются оформить кредит. Преступники угрожали пенсионерке и заставили взять в банках займы на сумму 550 тысяч рублей. После этого, прибегнув к услугам недобросовестных риелторов, мошенники помогли пенсионерке продать единственную квартиру.