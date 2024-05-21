Пенсионерка из Набережных Челнов лишилась квартиры из-за мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Пенсионерка из Набережных Челнов потеряла единственную квартиру после того, как мошенники вынудили ее продать недвижимость.

Женщина получила сообщение в мессенджере от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе УМВД по Республике Татарстан. Злоумышленники начали спрашивать пострадавшую о наличии у нее сбережений и открытых накопительных счетов в банках.

Через некоторое время пенсионерке поступил звонок якобы от представителей службы безопасности Центробанка. Преступники убедили ее в том, что на нее пытаются оформить крупный кредит. Они начали угрожать женщине возможными последствиями и заставили взять в банках займы, общая сумма которых составила 550 тысяч рублей.

После этого, прибегнув к услугам недобросовестных риелторов, мошенники помогли пенсионерке продать единственную квартиру. Вырученные от сделки средства потерпевшая перевела на названные злоумышленниками счета.

Подозрения по поводу происходящего высказала 39-летняя племянница женщины, когда пенсионерка обратилась к ней с просьбой дать в долг 250 тысяч рублей. На данный момент по факту случившегося заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. Эта преступная схема применяется для хищения платежных данных жертв и получения доступа к информации о них на портале "Госуслуги".