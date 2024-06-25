Депутат МГД Семенников предупредил москвичей о новых мошеннических схемах

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Депутат Мосгордумы Александр Семенников в ходе заседания Научно-консультативного совета при прокуратуре Москвы сообщил о новых мошеннических схемах, передает Агентство "Москва".

"Криминальные схемы по обналичиванию денег, изъятых мошенниками у доверчивых граждан, становятся все более замысловатыми. Зачастую люди, которых в них вовлекают, даже не догадываются, что преступают закон. Ну что тут, казалось бы, такого: попросили за процент сделать денежный перевод или снять наличные? А из-за этой медвежьей услуги вы можете перейти в разряд дропперов. Так называют людей, которых мошенники используют, чтобы обналичить украденные деньги. Зачастую мошенники потом бросают их один на один с полицией, так и появился термин от английского слова drop – "бросать", – сказал Семенников.

Он предупредил, что банки отслеживают подозрительные операции и странные денежные переводы, так что к дропперам рано или поздно возникают вопросы у правоохранителей. При этом крайне сложно доказать в суде, что человек участвовал в мошеннической схеме по незнанию.

"То же самое происходит, когда вас уговаривают оформить на себя карту и отдать ее в пользование третьим лицам. Иногда перед банкоматом разыгрывают целую сцену – якобы карта размагнитилась, а деньги срочно нужно снять. Какая-нибудь милая девушка просит о помощи – предлагает перевести вам деньги, а вы их для нее снимете. Очень вероятно, что вам переведут украденные средства. Ни в коем случае нельзя соглашаться", – объяснил депутат.

По словам Семенникова, в группе риска – молодежь и пенсионеры, а также люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и готовые на все ради легкого заработка. Он посоветовал предупредить об этом родных и близких.

"За мошенничество и легализацию денежных средств предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Чтобы не впутаться в неприятности, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда, никому и ни под каким предлогом не сообщайте данные своей банковской карты, а уж тем более не отдавайте карту в пользование незнакомцам. Во-вторых, не зачисляйте на свой счет, не снимайте и не переводите деньги по просьбе неизвестных. В-третьих, если ситуация вызывает подозрение, сообщите о ней в полицию", – подчеркнул Александр Семенников.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от мошенников на маркетплейсах. По его словам, необходимо придумать уникальный пароль и завести отдельный счет. Также он не рекомендовал привязывать банковские карты к онлайн-сервисам, даже если они вызывают доверие. Хоть вводить каждый раз данные не очень удобно, зато это снижает риск возможной потери денег, подчеркнул Ульянов.