В МВД предупредили россиян о представляющихся известными людьми мошенниках

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Мошенники начали писать россиянам, представляясь известными людьми, родственниками, а также начальниками. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленники также научились подделывать голоса с целью получить доступ к персональным данным и финансам россиян.

Волк рассказала, что атаке мошенников подвергся гендиректор Большого цирка Эдгард Запашный. Под его именем злоумышленники начали рассылать сообщения.

В свою очередь, Запашный в своем телеграм-канале опубликовал предупреждение от кураторов цирка.



Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"

"Коллеги, очередная схема от мошенников. Звонят по видеосвязи и с использованием ИИ представляются (Сергеем. – Прим. ред.) Собяниным. Рассказывают, что бюджет города вами украден бессовестно и безжалостно. Звонят худрукам и директорам московских театров. Не теряйте бдительность!" – передал Запашный.

Гендиректор Большого цирка добавил, что ему уже несколько раз звонили по видеосвязи. Поэтому он не исключил, что другим людям тоже может позвонить кто угодно.

Ранее мошенники взломали аккаунт художника Никаса Сафронова в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он уточнил, что всем его контактам начали отправлять сообщения с просьбами прислать деньги или посылки.

