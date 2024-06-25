Эксперт Мизинов: в соцсетях нельзя делиться номером телефона и адресом

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В соцсетях не рекомендуется публиковать номер телефона, поскольку это может привести к потере денег. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

"Есть такая вещь, называется скраппер. Он собирает данные со всех открытых страниц, формируя базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Если не скрыть номер настройками приватности, вас могут замучить звонками с сомнительными предложениями", – приводит слова эксперта "Газета.ру".

Мизинов также рекомендовал не оставлять в Сети адрес проживания. Он объяснил, что некоторые любят публиковать в соцсетях фото из отпуска, а мошенники, зная адрес, могут воспользоваться ситуацией с пустующим жильем.

Делиться в соцсетях также не следует данными банковских карт, поскольку мошенники могут воспользоваться ими и списать средства с карты. В заключение эксперт посоветовал оценивать риски перед публикацией любой информации в Сети.

Ранее телефонный мошенник похитил у москвича почти 40 миллионов рублей. Злоумышленник сделал это, представившись жителю столицы сотрудником финмониторинга. В итоге москвич потерял более 39,8 миллиона рублей.

